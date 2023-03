Katholieke Kerk Portugal vraagt duizenden misbruikslachtoffers om vergeving

Het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de kerk, hoorde meer dan 500 slachtoffers. In het rapport stond verder dat de Portugese kerk het misbruik jarenlang systematisch had verdoezeld. In een verklaring van de Portugese bisschoppenconferentie vroeg de kerk om “vergiffenis aan alle slachtoffers van seksueel geweld binnen de Katholieke Kerk in Portugal”.