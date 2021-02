Kat veroorzaakt brand in energiecentrale in Iran

Werelddie­ren­dag: Weyts lanceert nieuwe versie van huisdier­stic­kers

4 oktober Vandaag, op Werelddierendag, heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een nieuwe versie van de huisdiersticker gelanceerd. Die huisdiersticker 2.0 maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden, zodat de brandweer of andere hulpdiensten in het geval van een brand of andere noodgeval ook de huisdieren kunnen redden. Twee jaar geleden gingen al eens 500.000 huisdierstickers de deur uit, ditmaal worden er nog eens evenveel verdeeld.