Karla (75) injecteert foute bilfillers en verminkt 12 vrouwen: “Wie mooi wil zijn moet pijn lijden”

Peter R. de Vries schreef afscheids­brief voor zijn kinderen: “Inhoud werd voortdu­rend geüpdatet”

14:38 De zoon van Peter R. de Vries heeft in het Nederlandse tv-programma RTL Boulevard voor het eerst openhartig gesproken over de moord op zijn vader. Royce haalde herinneringen op aan de misdaadjournalist en vertelde over de emotionele dagen tussen de aanslag en het overlijden. Hij maakte ook bekend dat zijn vader een afscheidsbrief geschreven had, die voortdurend geüpdatet werd. “We mochten ‘m pas openmaken als hem iets zou zijn overkomen”, klonk het. Er stonden persoonlijke dingen in, maar ook bijvoorbeeld welke muziek gedraaid moest worden op zijn begrafenis.