Karel De Gucht over Mario Draghi, die Italië uit het slop moet halen: “Verstandig en bekwaam, maar krijgt hij een kans?”

LIVE. Coronacij­fers gaan de goeie kant op, Auckland drie dagen in lockdown na besmettin­gen in 1 familie

9:30 De coronacijfers in ons land gaan de goede kant uit. Ook in Duitsland zakt het aantal nieuwe besmettingen. Nieuw-Zeeland kondigt dan weer een lockdown van drie dagen in Auckland af omdat daar leden van een gezin besmet raakten. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.