Kardinaal en negen anderen voor rechtbank wegens financiële misdrijven

Vrouw (22) aange­klaagd voor discrimina­tie na vals beschuldi­gen zwarte tiener van diefstal

2 juli Miya Ponsetto, een 22-jarige Puerto Ricaanse uit Californië, is aangeklaagd voor discriminatie omdat ze een zwarte tiener eind vorig jaar valselijk had beschuldigd van diefstal van haar iPhone in een New Yorks hotel. Ponsetto tackelde de veertienjarige jongen toen zelfs, bovendien in het bijzijn van zijn vader, jazzmuzikant Keyon Harrold.