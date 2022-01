Kappers roepen Nederlandse ministers op “coronacoupe” te dragen op foto met koning

Politie vuurt waarschu­wings­scho­ten af op Cyprus om migranten uiteen te drijven

De oproerpolitie van het eiland Cyprus heeft dinsdagavond waarschuwingsschoten gelost om een groep van ongeveer 200 migranten in de badplaats Paphos uiteen te drijven. Op bijna hetzelfde ogenblik waren er volgens de politie rellen tussen bewoners in een opvangcentrum in de buurt van de hoofdstad Nicosia. In beide gevallen werden politieagenten met stenen bekogeld.

