Kansas perkt rechten transgenderpersonen in: verbod op naamswijziging en gebruik openbaar toilet

RECONSTRUC­TIE. Ex-president Trump gearres­teerd: “We gaan dit hard aanvechten”

Ex-president Donald Trump (76) is gisteren verschenen voor strafrechter in New York. Hij kreeg 34 aanklachten tegen zich over gesjoemel rond de betaling van zwijggeld aan twee vrouwen, met wie Trump een seksuele affaire had, en een portier. Trump zelf pleit over de hele lijn onschuldig. Reconstructie van de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis die gearresteerd werd.