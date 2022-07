Kanotocht loopt dramatisch af voor Duits gezin op Veluwemeer: moeder en vader verdronken, kind (5) vermist

Een kanotocht op het Nederlandse Veluwemeer is gisteren dramatisch afgelopen voor een Duits gezin. De moeder en vader bleken verdronken, en een van hun twee kinderen blijft vermist. De zoektocht wordt vandaag hervat. Een 7-jarig meisje werd veilig en wel teruggevonden op een boei, zij is naar een ziekenhuis gebracht.

De zoekactie zal volgens een politiewoordvoerder bestaan uit dreggen. Reddingswerkers moesten gisteren hun activiteiten staken omdat het te donker werd. De kans dat het tot nu toe vermiste kind het ongeluk overleefd heeft, wordt als bijzonder klein ingeschat.

Reanimatie

De hulpdiensten werden gisteren rond 15 uur gewaarschuwd dat een kind in het water beland was bij de Bremerbergdijk in Biddinghuizen. Vervolgens werd het 7-jarige meisje uit het gezin gevonden op de boei.

Rond 15.40 uur werd het lichaam van de moeder gevonden en uit het water gehaald bij het eiland De Ral. Er werd nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat kon niet meer baten. Om 22 uur werd het lichaam van de vader dood aangetroffen, meldt de politie.

Helikopters

Volgens de politie werd snel duidelijk dat nog meer mensen in het water lagen. Daarop is met onder meer helikopters en reddingsboten gezocht naar de vader en het andere kind, volgens de kustwacht een 5-jarig meisje. Met een sonar werd ook gekeken of er een lichaam onder het water ligt.

Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe het gezin in moeilijkheden geraakt is. Aangenomen wordt dat ze één kano gehuurd hebben. De boot kan omgeslagen zijn of water gemaakt hebben door een sneller vaartuig dat langskwam. De gezinsleden droegen geen reddingsvesten.