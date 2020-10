Kandidaat-opperrechter Barrett weigert zich op hoorzitting uit te spreken over klimaatverandering

Harris polste vervolgens naar Barretts positie over een ander wetenschappelijk vaststaand feit: “Gelooft u dat het klimaat aan het veranderen is en dat het de lucht die we inademen en het water dat we drinken bedreigt?” Het antwoord van Barrett: “U heeft mij een aantal zaken voorgelegd die totaal onbetwistbaar zijn en nu probeert u mij aan de hand daarvan een mening te ontfutselen over een kwestie die zeer omstreden is in het publieke debat. Daar ga ik niet op in. Ik ga mij niet uitspreken over een politieke kwestie, die ook nog eens politiek omstreden is, want dat is tegenstrijdig aan mijn rol als rechter.” Senator Harris vatte het opmerkelijke antwoord van Barrett zo samen: “U heeft uw punt gemaakt dat het voor u geen uitgemaakte zaak is.”



Barrett is een kandidate van de Republikeinse president Donald Trump, die veel belang hecht aan de kolen-, olie- en gasindustrie in zijn land. Dat zijn sectoren die mee verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Trump stelt constant de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering in vraag en spot er geregeld mee. Zijn tegenkandidaat voor de presidentsverkiezingen, de Democraat Joe Biden, wil dan weer zo veel mogelijk af van fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis aan te pakken. Kamala Harris is Bidens running mate als kandidaat-vicepresident.