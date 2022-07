Kandidaat Brits premierschap Truss wil vakbonden aanpakken

Wie volgt Boris Johnson op als Brits premier? “Dit wordt geen mooi schouwspel”

“Hasta la vista, baby.” Met die woorden sloot ontslagnemend Brits premier Boris Johnson zijn laatste vragenuurtje in het Britse Lagerhuis af. Zijn opvolger wordt Liz Truss (46) of Rishi Sunak (42). Zij wonnen woensdag de laatste stemronde onder de parlementsleden van de regerende Conservatieve Partij, nu is het aan de partijleden om te kiezen wie het finaal wordt. Wie maakt het meeste kans?

21 juli