Kan Poetin veroordeeld worden voor oorlogsmisdaden? "Bij soldaten gaat dat makkelijker dan bij leiders”

Oekraïne, maar ook andere landen hebben Rusland al meerdere keren beschuldigd van oorlogsmisdaden. Zo waren er de vele burgerdoden in Boetsja en de bom op het theater in Marioepol, waar veel burgers zich schuilhielden. De vraag is nu wat de internationale politiek verstaat onder een oorlogsmisdaad.

Wat zijn oorlogsmisdaden?

Het lijkt misschien niet zo, maar zelfs oorlog kent regels. Deze zijn vervat in verdragen die de Conventies van Genève worden genoemd. Ook zijn ze opgenomen in een reeks andere internationale wetten en overeenkomsten.

Dit zijn de voornaamste wetten:

• Burgers mogen niet opzettelijk worden aangevallen. Dat geldt ook voor de infrastructuur die van vitaal belang is voor hun overleven. • Sommige wapens zijn verboden vanwege het willekeurige of pijnlijke lijden dat ze veroorzaken, zoals mijnen die op mensen zijn gericht en chemische of biologische wapens. • Zieken en gewonden moeten worden verzorgd. Ook gewonde soldaten, die rechten hebben als krijgsgevangenen. • Ernstige misdrijven zoals moord, verkrachting en massale vervolging van een groep staan bekend als misdaden tegen de menselijkheid of, in sommige omstandigheden, genocide.

Hoe kunnen vermeende oorlogsmisdadigers worden vervolgd?

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er een aantal eenmalige rechtbanken geweest, waaronder het tribunaal dat onderzoek deed naar oorlogsmisdaden tijdens het uiteenvallen van Joegoslavië. Daarnaast werd er ook een instantie opgericht om de verantwoordelijken voor de genocide in Rwanda in 1994 te vervolgen.

Vandaag hebben het Internationaal Strafhof (ICC) en het Internationaal Gerechtshof (ICJ) beide een rol bij de handhaving van de oorlogsregels. Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) oordeelt over geschillen tussen staten, maar kan geen personen vervolgen. Het ICC daarentegen neemt de vervolging van individuen op zich.

Volledig scherm Een jongen bij het graf van één van de vele burgerdoden die viel in Boetsja. © AP

Oekraïne heeft een zaak tegen Rusland aangespannen. Als het ICJ Rusland veroordeelt, is het de taak van de VN-Veiligheidsraad om de straf af te dwingen. Maar Rusland is één van de vijf permanente leden van de raad en kan zijn veto uitspreken over elk voorstel om Rusland een sanctie op te leggen.

Kan het ICC misdrijven in Oekraïne vervolgen?

De hoofdaanklager van het ICC, de Britse advocaat Karim Khan, is van mening dat er een redelijke basis is om aan te nemen dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Oekraïne. Onderzoekers zullen kijken naar beschuldigingen uit het verleden en het heden. Ze gaan terug tot 2013, voor de Russische annexatie van de Krim.

Als er bewijs is, zal de aanklager de rechters van het ICC vragen om arrestatiebevelen uit te vaardigen om personen in Den Haag te berechten. Het hof heeft echter geen eigen politiemacht en is dus afhankelijk van individuele staten om verdachten te arresteren. Aangezien Rusland geen lid is van het hof, is het onwaarschijnlijk dat ze verdachten zullen uitleveren.

Kunnen president Poetin, de legergeneraals en andere leiders worden vervolgd?

Het is veel gemakkelijker om een oorlogsmisdaad in de schoenen te schuiven van de soldaat die hem begaat, dan van de leider die het bevel gaf.

Hugh Williamson van Human Rights Watch is het ermee eens dat er bewijs is van executies en andere ernstige mishandelingen door Russische troepen. Hij zegt dat het vaststellen van de commandostructuur van groot belang is voor toekomstige rechtszaken. Inclusief de vraag of een leider een gruweldaad heeft goedgekeurd of door de vingers heeft gezien.

Het ICC kan ook vervolging instellen voor het misdrijf ‘het voeren van een agressieve oorlog’. Dit misdrijf omvat ongerechtvaardigde invasies of conflicten. Dit artikel vindt zijn oorsprong in Neurenberg, nadat Moskou een rechter zond om de geallieerden ervan te overtuigen dat de nazileiders veroordeeld moesten worden voor ‘misdaden tegen de vrede’.

Professor Philippe Sands, een deskundige op het gebied van internationaal recht aan het University College London, zei aan de BBC dat het ICC de Russische leiders daarvoor niet kan vervolgen omdat Rusland het bestaan van het hof niet erkent. In theorie zou de VN-Veiligheidsraad het ICC kunnen vragen deze overtreding te onderzoeken, maar ook hier zou Rusland zijn veto kunnen uitspreken.

Om die reden gaan er nu stemmen op dat de wereldleiders een eenmalig tribunaal oprichten om de misdaden in Oekraïne te vervolgen.