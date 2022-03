Kan Poetin oorlog nog winnen? “Hij haalt alles uit de kast om doemscenario te voorkomen”

Spookachti­ge foto's vrijgege­ven uit schip dat 165 jaar geleden zonk met tonnen goud aan boord: “De Mona Lisa van de diepten”

De stoomboot SS Central America zonk in 1857 voor de kust van de Amerikaanse staat South Carolina. Het schip had tussen de 14 en 20 ton goud aan boord, vandaar de bijnaam ‘gouden schip’. 425 opvarenden lieten het leven. In 2014 werden er ook foto’s die de passagiers bij zich hadden uit het wrak opgediept. Pas dit jaar zijn die portretten vanop de zeebodem vrijgegeven.

