Kan Oekraïne ‘de slag om de Donbas’ winnen?

Volgens Oekraïens president Zelensky is het Russische offensief - ‘de slag om de Donbas' - in het oosten van zijn land officieel gestart. Ook in het noorden, in Charkiv, dat de Russen als Russisch-sprekende regio bestempelen, tot het zuiden in Marioepol waren er in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen. Eenheden op het terrein melden via radio-interviews dat ze worden geattaqueerd met helikopters, raketten en gevechtsvliegtuigen: “We worden aan alle kanten beschoten.” Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er afgelopen nacht 1.260 doelen geraakt met artilleriebeschietingen.