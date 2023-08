Kan Ivanka Trump de eerste vrouwelijke president van de VS worden? “Ze is er alleszins rijk genoeg voor”

Sekswer­kers getuigen over Russische soldaten: "Echt schokkend om te zien hoe gehersen­spoeld ze zijn”

Het zijn extra zware tijden voor sekswerkers in Rusland. Door de oorlog zijn er minder klanten en wie toch over de vloer komt, is vaak gewelddadiger en gevaarlijker. In het bijzonder Russische soldaten die terugkeren van het front. De onafhankelijke Russische nieuwssite ‘The Insider’ sprak met enkele sekswerkers over hun ervaringen en zij schetsen een ontluisterend beeld.