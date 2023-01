Kan het Wagner-leger Poetin alsnog de overwinning bezorgen? Professor Criekemans: “Dit is de stilte voor de storm”

REPORTAGE. In Bachmoet, waar het staakt-het-vu­ren van Poetin er geen blijkt te zijn: “Hij wil tijd winnen, maar dit is het begin van het einde voor Rusland”

Ondanks het door Poetin aangekondigde staakt-het-vuren tijdens de orthodoxe kerst, gaan de gevechten in Bachmoet gewoon door. Onze reporter Arnaud De Decker ziet hoe het voorstel van de Russische president op hoongelach wordt onthaald langs de Oekraïense zijde. “Het is niks anders dan een goedkope manier om tijd af te dwingen. We zullen ze laten zien hoe wij dat hier doen.”

6 januari