Kan het straatprotest Poetin in de problemen brengen? Ruslandkenner: “Hij staat veel steviger dan de meesten denken”

Oude vriend van Poetin geruild voor 215 Oekraïense krijgsge­van­ge­nen: wie is Victor Med­vedtsjoek, de ‘jachttro­fee’ van Zelensky?

In Oekraïens uniform, handboeien aan, het grijze haar in de war en een wat angstige blik in de ogen. Zo ging Victor Medvedtsjoek - een pro-Kremlin politicus die nauwe banden heeft met Poetin - (67) in april de wereld rond. Die angstige blik is heel begrijpelijk, want in tijden van oorlog weet je nooit wat je te wachten staat, zeker wanneer je het ‘etiket’ verrader opgekleefd kreeg. In zijn geval bleek het wel mee te vallen: hij werd tijdens een grootschalige ‘gevangenenruil’ overgebracht naar het Kremlin, dat bevestigt Reuters. Wie is Victor Medvedtsjoek, de steenrijke vader van Poetins petekind die als pasmunt ingezet kon worden?

14:51