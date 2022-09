Kan de plotse opmars van Oekraïne een kantelpunt zijn? Oud-kolonel Roger Housen: "Dit is de aanloop naar de beslissende strijd om de Donbas”

We horen al weken over het sputterende Oekraïense front in het zuiden. Nu verrassen ze iedereen in het noordoosten. In amper zes dagen bevrijdde Oekraïne drieduizend vierkante kilometer van de provincie Charkov. “Voor eerst sinds begin van de Russische invasie herneemt Oekraïne het militair initiatief”, zegt oud-kolonel Roger Housen. Is dit een kantelpunt in de oorlog?