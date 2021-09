Kan de ontvoerde Eitan (6) ooit terugkeren naar zijn Italiaanse familie? “Een kind dat over de grens gaat, is moeilijk terug te krijgen”

Moeder van Britse premier Johnson op 79-jarige leeftijd overleden

2:46 De moeder van de Britse premier Boris Johnson, Charlotte Johnson Wahl, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de krant hebben familieleden van de premier laten weten dat Johnson Wahl "plotseling, maar vredig" is overleden in een ziekenhuis in Londen.