“Kan alleen door een gek geschilderd zijn”: mysterie rond verborgen inscriptie op ‘De Schreeuw’ eindelijk ontrafeld

“Kan kun være malet af en gal Mand!”, zo staat in het Noors te lezen in de linkerbovenhoek van de originele versie van het werk. Vertaald wordt dat: “Kan alleen door een gek geschilderd zijn!” De woorden zijn met het blote oog nauwelijks leesbaar en werden met een potlood op de verf van het doek geschreven, nadat het schilderij voltooid was.

Volledig scherm Een infrarode scan van het schilderij toont de inscriptie in de linkerbovenhoek. "Kan alleen door een gek geschilderd zijn", staat er in potlood geschreven in het Noors. © EPA

De herkomst van de zin was lange tijd een raadsel. Kunstcritici vroegen zich af of de inscriptie een toevoeging van de kunstenaar zelf of eerder een daad van vandalisme door een verontwaardigde toeschouwer was. Van de Noorse schilder was geweten dat hij er gedurende zijn leven geestelijke gezondheidsproblemen op nahield.

Ter voorbereiding van de tentoonstelling van het schilderij in het nieuwe Nationaal Kunstmuseum werd het origineel dat uit het jaar 1893 dateert, onlangs uitgebreid onderzocht. De onderzoekers van het museum gingen met behulp van nieuwe technologie na of het handschrift gelijkenissen vertoonde met wat Munch in zijn eigen dagboeken en brieven neerpende. Zowel het handschrift op zich als de gebeurtenissen uit die tijd laten er geen twijfel over bestaan: de inscriptie is het werk van Munch zelf, verklaart het museum maandag in een mededeling.

‘De Schreeuw’ is een van de bekendste werken in de kunstgeschiedenis. Munch schilderde er verschillende versies van.

