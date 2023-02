Kan 21-jarige Poolse vrouw Maddie McCann zijn? Alain Remue schat de kansen in

Politie onderzoekt groepsver­krach­ting Belgische vrouw tijdens après-ski in Frankrijk

De Franse politie heeft een onderzoek gevoerd naar de groepsverkrachting van een jonge Belgische vrouw tijdens een uit de hand gelopen après-skifeest. De vrouw zegt dat drie mannen haar hebben verkracht in een appartement in de buurt van Gap, in de zuidelijke Franse Alpen.