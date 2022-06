Kamp Macron aan de leiding in Franse parlementsverkiezingen, maar meerderheid onzeker

Vermiste helikopter en vijf lichamen gevonden in Italiaans gebergte

Reddingswerkers hebben een vermiste helikopter gevonden in het Apennijnen-gebergte in de regio Emilia-Romagna. Daarbij zijn ook de lichamen van vijf passagiers gevonden, twee mensen zijn nog vermist. “We hadden coördinaten en vlogen naar de site, we vonden alles verbrand terug”, zei een soldaat van de luchtmacht in een video die het leger publiceerde.

