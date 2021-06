Kamer vraagt repatriëring voor ‘held van Hotel Rwanda’

Held van 'Hotel Rwanda' beschul­digd van terrorisme en financie­ring van rebellen

14 september Paul Rusesabagina (66), de hoteluitbater die meer dan duizend levens redde tijdens de Rwandese genocide in 1994, is maandag op de eerste dag van zijn proces in Kigali beschuldigd van twaalf misdrijven, waaronder terrorisme en financiering van rebellengroeperingen. De bekroonde film 'Hotel Rwanda' uit 2004 is gebaseerd op het verhaal van Rusesabagina, die na de genocide naar België vluchtte.