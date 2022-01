Kamala Harris was vorig jaar in hoofdkantoor Democraten toen daar een bom werd ontdekt

Voor bestorming Capitool in de VS zijn massaal berichten over “verkie­zings­frau­de” gedeeld

In groepen op Facebook zijn in aanloop naar de bestorming van het Amerikaanse parlement zeker 650.000 berichten verschenen die de rechtmatigheid van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in twijfel trokken. Het ging gemiddeld om 10.000 berichten per dag. Dat schrijft de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’, dat samen met ProPublica onderzoek deed naar de berichten.

4 januari