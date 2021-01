Kamala Harris over de erfenis van een verdeeld land: “We moeten Amerika genezen”

Kamala Harris legt woensdag de eed af als de nieuwe vicepresident van de Verenigde Staten. Samen met Joe Biden, vanaf woensdag president, erft ze een land in extreme onrust. De coronapandemie houdt er al bijna een jaar enorm lelijk huis en heeft ook de economie zwaar getroffen, en onder de bevolking heerst er grote verdeeldheid. “Het zal niet gemakkelijk zijn”, zegt de Democrate in een interview met CBS Sunday Morning, maar ze is er klaar voor. “We moeten Amerika genezen.”

“Dit wordt een inauguratie als geen ander, grotendeels als gevolg van Covid-19. Maar we gaan ingezworen worden, en we gaan de job doen waarvoor we aangesteld werden”, vertelt Harris aan CBS-presentatrice Jane Pauley. Sinds een woeste meute Trump-fans op 6 januari het Amerikaans Capitool bestormde, worden er in Washington, DC extreme veiligheidsmaatregelen getroffen. Woensdag zullen zo’n 26.000 militairen ingeschakeld worden om de stad veilig te houden tijdens Bidens eedaflegging.

Harris was op 6 januari zelf aanwezig in het Capitool, vertelt ze. “Ik zat die ochtend in een vergadering in het Capitool en er werd mij verteld dat ik moest vertrekken. Ik werd toen met mijn man naar een veilige locatie gebracht.” De Democrate noemt de gebeurtenissen “overdonderend”. “Het was een scharniermoment”, stelt ze. “Het was op veel manieren een afrekening, een blootstelling van de kwetsbaarheid van onze democratie.”

Maar de haat die die dag zo duidelijk tentoon gespreid werd, is “niets nieuws”, zegt Harris. “Mensen die rondlopen met de Confederatievlag (tegenwoordig vaak beschouwd als een symbool voor blanke suprematie, red.) is niet nieuw. We hebben dit gezien gedurende de voorbije vier jaar, we hebben dit in ons verleden gezien.”

In Washington, DC worden extreme veiligheidsmaatregelen getroffen.

Harris zal haar stempel kunnen drukken op belangrijke wetsvoorstellen van de Democraten. In het Huis van Afgevaardigden heerst een Democratische meerderheid. In de Senaat zijn de zetels gelijk verdeeld: 50 voor de Democraten, 50 voor de Republikeinen. Als er daar over een wetsvoorstel volledig volgens de partijlijnen gestemd wordt, zal Harris, als voorzitter van de Senaat, de doorslaggevende stem geven.

Het valt nog af te wachten wat Harris zal doen wanneer de impeachment van Trump voor de Senaat wordt gebracht. “Ik ben er sterk van overtuigd dat hij niet in staat is om president van de Verenigde Staten te zijn, dat hij incompetent was, en dat is waarom ik tegen hem ben opgekomen en dat is waarom Joe tegen hem is opgekomen”, vertelt ze over de ontslagnemende president. Zowel Biden als Harris gaven eerder al aan dat ze zich niet willen mengen in de volgende stap van de impeachmentprocedure.

“Dit is geen statement over Donald Trump, maar het Amerikaanse volk verdient dat de verkozen president en vicepresident de problemen aanpakken die op hen wegen en een plan uitwerken en dat is wat wij gaan doen”, stelt ze vastberaden.

Voorbereidingen voor de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris als de volgende president en vicepresident van de VS.