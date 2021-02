Kalasjnikov wil geweer voor hipsters lanceren

Pfizer wil productie­pro­ces coronavac­cin van 110 naar 60 dagen brengen

11:35 Farmagigant Pfizer is van plan de productie van zijn coronavaccin op te drijven en tegelijkertijd efficiënter te maken. Het is de bedoeling om de tijd om het vaccin klaar te maken voor levering van 110 naar gemiddeld 60 dagen te herleiden. Dat laat het bedrijf zelf weten. Het oorspronkelijke doel om dit jaar wereldwijd 1,3 miljard doses te produceren was in januari al opgeschroefd naar 2 miljard.