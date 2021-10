Kaboel in duisternis gehuld na ontploffing aan hoogspanningsmast

Babymeisje van iconische foto op luchthaven van Kaboel opgespoord: zo gaat het nu met haar

20 oktober Het was een beeld dat niemand onberoerd liet afgelopen augustus: te midden van de chaos op de luchthaven van Kaboel nam een Amerikaanse soldaat een baby aan van wanhopige Afghanen en tilde het kindje over een vlijmscherp hek met prikkeldraad. De Duitse krant Bild is erin geslaagd om het geredde meisje op te sporen. Zo gaat het nu met haar.