Kabelbaandrama Italië: noodremmen mogelijk al jarenlang gemanipuleerd

1 juni De jongen die als enige het dodelijke ongeval met een kabelbaan overleefde in Italië, is niet meer in levensgevaar. Dat hebben zijn artsen verteld aan het Italiaanse persbureau ANSA. Kleine Eitan (5) verhuist vandaag van de afdeling intensieve zorg naar een gewone kamer in het Regina Margherita Kinderziekenhuis in Turijn.