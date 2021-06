Kabelbaandrama: Italiaanse zender Tg3 krijgt kritiek op het verspreiden van beelden waarin cabine naar beneden stort

VK telt hoogste aantal nieuwe besmettin­gen sinds februari, Lagerhuis stemt in met uitstel versoepe­lin­gen in Engeland

10:30 Het Verenigd Koninkrijk heeft woensdag 9.055 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste dagtotaal sinds februari, zo heeft Sky News bericht. In Londen heeft het Lagerhuis ingestemd met het uitstel van de coronaversoepelingen in Engeland dat premier Boris Johnson heeft aangekondigd, zo heeft Sky News woensdag bericht. Brits gezondheidsminister Matt Hancock heeft bovendien aangekondigd dat werknemers in Engelse verpleeghuizen voor ouderen verplicht zullen worden om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Mogelijk gaat de vaccinatieplicht later ook voor andere zorgmedewerkers gelden.