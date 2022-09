Kaat Crombez getuigt over orkaan Ian vanuit westkust Florida: “Onze winkel staat volledig onder water”

Kaat Crombez zit momenteel zonder elektriciteit. “Ik weet niet goed wat er nu nog allemaal gaat gebeuren”, zegt Crombez. Er wordt geprobeerd om weer voor stroom te zorgen, “maar ik weet niet of dat zal lukken, want de hele streek staat onder water”. Crombez krijgt nauwelijks informatie. “Onze lokale nieuwszender is ook overstroomd.”

Voorlopig is het voor reddingswerkers bovendien te gevaarlijk om uit te rukken en staat iedereen er alleen voor. “Vanaf dat de wind minder snel dan 72 kilometer per uur waait, mogen ze komen”, aldus Crombez. “Maar op dit moment mag er nog niemand de baan op.”

Crombez kan voorlopig ook niet naar haar eigen zaak ‘Belgian Yummies’, een ijs- en dessertwinkel, die 15 kilometer van haar huis ligt en overstroomd is. “Dat is in het centrum van Fort Myers, wij wonen in Cape Coral. Wij moeten dus de brug over om daar te kunnen geraken. Wat nu niet kan.”