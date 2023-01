Juwelen van Mathilde Bonaparte, nicht van Napoleon, gestolen in Frans museum: geschatte waarde van 110.000 euro

Man “heeft teelbal moeten laten amputeren” na politiege­weld tijdens protesten in Parijs

Een 26-jarige man die vorige week in Parijs deelnam aan de massale protesten tegen hervormingen van het pensioenstelsel is door politiegeweld een teelbal kwijtgeraakt. Dat beweert zijn advocate Lucie Simon, die een klacht heeft ingediend, tegenover de Franse zender BFMTV. De man zou door een agent met een knuppel hard in zijn lies zijn geraakt, waarna hij moest worden geopereerd.

