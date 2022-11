Juweelmagnaat sterft na mysterieuze val van cruiseschip midden in de nacht

Geverifi­eerd op Twitter? Twitter Blue van start met heel wat fake news

Vanaf nu zal er bij elk geverifieerd Twitter-account staan of ervoor betaald is, of het toonaangevend is. Twitter kondigde na de overname van Elon Musk aan dat geverifieerde accounts zouden moeten betalen voor hun blauw vinkje. Voor 8$ in de maand ben je eigenaar van zo’n blauw vinkje, of toch als je niet toonaangevend bent, maar dat is op het eerste zicht niet duidelijk.

