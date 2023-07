Justitieminister Nieuw-Zeeland stapt op na verzet bij arrestatie

update Drie doden bij schietpar­tij in Auckland, uren voor start WK vrouwen­voet­bal

In Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, zijn donderdagochtend lokale tijd drie doden gevallen bij een schietpartij in een gebouw in aanbouw in het centrum van de stad. Onder de doden is de vermoedelijke schutter. Daarnaast vielen er ook vijf gewonden, onder wie een politieagent. Dat meldt de politie. De schietpartij vond plaats in de marge van de FIFA Women’s World Cup, het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen, dat vandaag in dezelfde stad van start gaat.