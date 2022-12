Justitie VS wil team Trump straffen om minachting van rechtbank

In de dagvaarding, die stamt uit mei van dit jaar, vroegen de autoriteiten Trump om alle geheime documenten die in zijn bezit waren, terug te geven. Justitie doet namelijk strafrechtelijk onderzoek naar gevoelige informatie die Trump op zijn landgoed in Florida bewaarde. De FBI, de federale politiedienst, trof in Mar-a-Lago in augustus meer dan 13.000 overheidsdocumenten aan.

Dat het juridische team van de oud-president nu voor minachting van de rechtbank voor de rechter moet verschijnen, laat volgens dagblad ‘The Washington Post’ zien hoe omstreden de gesprekken achter gesloten deuren over de documenten zijn geworden. Er is in het Amerikaanse recht sprake van minachting van de rechtbank als een verdachte bijvoorbeeld een rechter respectloos behandelt of een gerechtelijk bevel naast zich neerlegt.

In een reactie laat een woordvoerder van Trump weten dat deze laatste zet van de autoriteiten onderdeel is van "een politieke heksenjacht". Hij zegt dat de advocaten van de oud-president "meewerken en transparant" zijn. Volgens bronnen van The Washington Post is dit niet het geval en wil het juridische team van Trump maar niet verklaren dat alle geheime documenten inmiddels zijn teruggestuurd naar de autoriteiten.