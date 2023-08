Justitie VS vorderde al 1,3 miljard euro aan onterecht verstrekte coronasteun terug

Medische primeur in Engeland: vrouw (40) doneert baarmoeder aan jongere zus

Een opmerkelijk verhaal van zusterliefde: een 40-jarige vrouw heeft haar baarmoeder aan haar jongere zus geschonken die geen kinderen kon krijgen. Het is de eerste keer dat zo’n operatie met succes is uitgevoerd in Engeland. De ene zus was zonder baarmoeder geboren vanwege een medische aandoening.