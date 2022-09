“Justitie VS stuurt 40 dagvaardingen in onderzoek naar bestorming Capitool”

Oekraïense generale staf meldt herovering van nog eens meer dan twintig dorpen: “Bevrijding zet zich door”

De voorbije 24 uur zijn meer dan twintig dorpen heroverd op het Russische leger. Dat stelt de generale staf van het Oekraïense leger maandag in een rapport over de opmars van de soldaten in het oosten van het land.

12 september