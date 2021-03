Justitie VS opent onderzoek naar Republikeins parlementslid vanwege seks met 17-jarig meisje

Vastgelo­pen container­schip Suezkanaal helemaal los, scheepsver­keer weer op gang

29 maart Het containerschip Ever Given, dat het Suezkanaal bijna een week blokkeerde, is volledig los en opnieuw in beweging. Nadat vanochtend de achtersteven van het schip loskwam, is nu ook de voorkant los. Hoewel het scheepvaartverkeer er weer op gang komt, kan het nog dagen duren voordat de file bij het kanaal opgelost is, aldus de Suezkanaalautoriteit.