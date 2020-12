Justitie VS klaagt supermarktconcern Walmart aan wegens mogelijke betrokkenheid bij opiatencrisis

Terrorisme Politie Berlijn doet inval uit vrees voor aanval met explosie­ven

13:37 De politie heeft in de Duitse hoofdstad Berlijn een inval gedaan in de woning van een vermoedelijke radicale moslim. De autoriteiten zeggen dat er een verdenking bestond dat een aanval met explosieven werd voorbereid, maar benadrukken dat het onderzoek nog gaande is.