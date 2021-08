Justin Howard is ultieme wereldkampioen luchtgitaar spelen

Er is al een hele lijst van wereldkampioenen luchtgitaar spelen, maar de ultieme wereldkampioen ‘doen alsof’ is de Amerikaan Justin Howard. “Nordic Thunder” - zoals hij ook door het leven gaat - werd vrijdagavond in het Finse Oulu tot beste performer op de denkbeeldige gitaar van de voorbije 25 jaar uitgeroepen. Howard werd in 2012 wereldkampioen.