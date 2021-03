Jury voor George Floyd-proces vrijwel compleet

‘Third-de­gree murder’: derde aanklacht toegevoegd tegen agent Chauvin in George Floyd-pro­ces

11 maart In het proces over de dood van George Floyd is de rechter akkoord gegaan met een extra, derde aanklacht tegen de belangrijkste verdachte. De ontslagen agent Derek Chauvin wordt nu ook verdacht van ‘third-degree murder’, een begrip uit het Amerikaanse strafrecht. Chauvin staat al terecht voor doodslag (‘second-degree murder’) en doodslag door nalatigheid (‘second-degree manslaughter’).