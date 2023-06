Jury veroordeelde Amerikaanse man tot doodstraf. Maar nu executie nadert, slaat twijfel toe: angst, slapeloosheid en schuldgevoelens

De moorden waren zo brutaal, zo wreed, dat de bevolking van de Amerikaanse staat Missouri geschokt was. Toen de jury in 2010 een oordeel moest vellen over de dader(s), viel na enkele uren beraadslaging het verdict: de doodstraf. Maar aan de vooravond van de executie van Michael Tisius slaat de twijfel bij de toenmalige juryleden toe. Ze worden geplaagd door angst en schuldgevoelens. Ze willen dat de gouverneur van Missouri de doodstraf omzet in levenslang. “Deze man verdient het niet om te sterven.”

Op 22 juni 2000 drongen Michael Tisius en Tracie Bulington een gevangenis binnen, met de bedoeling zijn gevangen vriend Roy Vance te bevrijden. Tisius, toen 19 jaar oud en in het bezit van een pistool, schoot twee bewakers - Jason Acton en Leon Egley - dood tijdens de mislukte bevrijdingspoging en vluchtte vervolgens weg.

Vance, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor zijn rol in de moorden, heeft sindsdien gezegd dat hij Tisius manipuleerde om het ontsnappingsplan uit te voeren.

Toen een jury in juli 2010 werd gevraagd om Tisius te veroordelen voor zijn misdaden, beraadslaagden de juryleden enkele uren voordat ze een beslissing namen: het werd de doodstraf. Zijn vriendin Tracie Bulington werd veroordeeld tot levenslang.

Maar nu de executie van Tisius met rasse schreden nadert, normaal staat de terechtstelling vandaag gepland, beginnen juryleden te twijfelen over het oordeel dat ze hebben geveld.

Uitzonderlijk

In een ongebruikelijke stap hebben zes juryleden, waaronder twee plaatsvervangers, in beëdigde verklaringen gezegd dat ze het voorstel zouden steunen of in elk geval geen bezwaar zouden hebben als de gouverneur van Missouri, Mike Parson, de straf zou omzetten in levenslang. Het is volgens experts zeer uitzonderlijk dat zo veel juryleden formeel zo’n standpunt innemen in dergelijke strafzaak.

“Ik geloof dat mensen kunnen veranderen en een tweede kans moeten krijgen”, zei een jurylid in een beëdigde verklaring. “Op dit moment, gebaseerd op wat ik heb geleerd sinds de rechtszaak heeft plaatsgevonden, zou ik er geen bezwaar tegen hebben als Tisius’ straf wordt teruggebracht tot levenslange opsluiting”, zei een ander jurylid.

Nog een ander jurylid vertelde nadat er onlangs contact met hem werd opgenomen door de advocaten van Tisius, dat hij niet in het Engels kon lezen - nochtans een vereiste in Missouri om deel te kunnen uitmaken van een jury. Een federale rechter beval vorige week dat de executie moest worden opgeschort, terwijl de bewering van analfabetisme werd onderzocht. Maar vrijdag verwierp een hof van beroep die beslissing.

Achtervolgd door angst

In interviews met ‘The New York Times’ vertelden twee juryleden dat ze achtervolgd werden door hun ervaring van toen. Een vrouw die plaatsvervangend jurylid was, zei dat ze last had van angst, slapeloosheid en schuldgevoelens. Als ze had mogen stemmen, zou ze niet voor de doodstraf hebben gekozen, zei ze.

Een ander jurylid, Jason Smith, vertelde dat hij in de 13 jaar sinds de veroordeling zijn mening over Tisius, die nu 42 is, heeft bijgesteld.

Tijdens de beraadslagingen vond hij het een cruciaal element dat Tisius meer dan één persoon had gedood. De dader had de kans om ermee te stoppen voordat hij de tweede cipier om het leven bracht, herinnerde Smith zich. Daardoor redeneerde hij toen dat de doodstraf een rechtvaardige straf zou zijn.

Maar Smith heeft recent vernomen van de advocaten van de dader dat artsen die Tisius onderzocht hebben, concluderen dat hij een mentale beperking had die zijn besluitvorming beïnvloed zou kunnen hebben. Medisch onderzoek heeft aangetoond dat de frontale hersenkwab nog niet volledig is volgroeid tijdens de tienerjaren, had Smith geleerd.

Ik voel me boos en berouwvol. Ik voel dat ik Michael onrecht heb aangedaan Jason Smith

Smith verklaarde dat hij nog steeds voorstander is van de doodstraf in bepaalde gevallen en vindt dat Tisius de rest van zijn leven in de gevangenis moet doorbrengen. Maar hij gelooft niet langer dat de man het verdient om te sterven. “Ik voel me boos en berouwvol”, zei hij. “Ik voel dat ik Michael onrecht heb aangedaan.”

Nu de executiedatum nadert, heeft Smith vaak aan Tisius en het proces gedacht, vertelde hij. “Ik was niet emotioneel verscheurd door mijn beslissing”, zei Smith. Maar het woog nog steeds zwaar op hem. “Ik haatte het om een rol te hebben in iemands dood”, zei hij.

Sommige juryleden met wie contact werd opgenomen door Tisius’ juridisch team bevestigden hun oorspronkelijke beslissing dat de man ter dood veroordeeld moest worden, of weigerden beëdigde verklaringen te ondertekenen, zei Keith O’Connor, een advocaat van Tisius.

Zus van omgebrachte cipier is ontzet

Voor Linda Arena, de zus van de omgebrachte cipier Jason Acton, bracht het doodvonnis indertijd net opluchting. De beëdigde verklaringen van toenmalige juryleden die de omzetting van de straf steunen, hebben haar kwaad gemaakt. “Ze hebben de bewijslast gehoord. Tisius heeft Jason en Leon vermoord.”

Arena is vastbesloten om dinsdagochtend (lokale tijd) naar Bonne Terre in Missouri te rijden, waar de executie gepland staat.

Ik weet niet zeker wat voor effect het op me zal hebben om iemand te zien sterven Zus van vermoorde cipier

Ze is van plan om een foto van Jason mee te nemen en die dicht bij zich te houden. Maar ze weet niet zeker of ze in staat zal zijn om Tisius in de ogen te kijken. “Het zal moeilijk zijn”, vertelde Arena. “Ik weet niet zeker wat voor effect het op me zal hebben om iemand te zien sterven.”

“Veranderd”

In een verklaring vanuit de gevangenis zei Tisius dat hij nog steeds geloofde dat er een kans was dat gouverneur Parson zijn straf zou omzetten. “Mijn enige hoop is dat de gouverneur zijn beslissing baseert op mij, mijn berouw, mijn leven en mijn rehabilitatie van de afgelopen 23 jaar”, zei hij. “Ik heb het gevoel dat ik veranderd ben, ik hoop dat hij die verandering ook in mij kan zien.”

Maar Parson heeft laten weten dat hij niet zal ingrijpen.

Beroepsmogelijkheden uitgeput

De beroepsmogelijkheden zijn nu uitgeput, meldt ‘The New York Times’. Enkele dagen geleden werd Tisius overgeplaatst naar een gevangenis in Bonne Terre, waar andere staatsexecuties hebben plaatsgevonden. Zijn executie staat vandaag, dinsdag, gepland door middel van een dodelijke injectie.

Demonstranten zijn van plan om een wake te houden buiten de gevangenis.