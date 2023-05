Jury oordeelt dat Trump schrijfster E. Jean Carroll seksueel misbruikte: oud-president moet nu miljoenen schadevergoeding betalen

Een jury heeft vandaag in Manhattan geoordeeld dat de Amerikaanse president Donald Trump (76) schrijfster E. Jean Carroll (79) in de jaren ‘90 seksueel heeft misbruikt en ook haar naam heeft besmeurd. Trump moet nu miljoenen schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Trump werd door Carroll beschuldigd van verkrachting en ook van smaad, omdat hij haar beweringen steevast bestempeld heeft als leugens. De jury achtte vandaag in de rechtszaak verkrachting niet bewezen, maar seksueel misbruik en smaad wel.

Pashokje in New York

Carroll verklaart dat ze in 1996 door Trump verkracht werd in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in hartje New York. Vervolgens zou de ex-president haar reputatie geschaad hebben door te beweren dat zij het hele verhaal verzonnen heeft.

KIJK. E. Jean Carroll verlaat breed lachend de rechtbank, maar geeft geen commentaar

Trump: “Belachelijk”

Trump koos ervoor om zelf niet te getuigen in de verkrachtingszaak. In een op video opgenomen verklaring onder ede ontkende hij dat hij de schrijfster heeft verkracht. Die verklaring werd vorige week in de rechtbank aan de jury vertoond. “Het is het meest belachelijke, walgelijke verhaal”, zei Trump in de verklaring. “Het is gewoon verzonnen.” Ook eerder deed Trump de beschuldigingen steevast af als “leugens’. Vervolgens weigerde hij om in persona in de rechtszaal te getuigen en de zittingen bij te wonen.

De 79-jarige Carroll getuigde vorige week uitvoerig over wat er gebeurd zou zijn in het pashokje in de jaren ‘90. Dinsdag en woensdag getuigden twee andere vrouwen dat ze in 2005 en 1979 door Trump zijn aangerand. Trumps advocaten zeiden woensdag tegen de rechter dat de verdediging geen getuigen zou oproepen.

