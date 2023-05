Jury oordeelt dat Trump schrijfster E. Jean Carroll seksueel misbruikte: oud-president moet 5 miljoen dollar schadevergoeding betalen

Een jury heeft vandaag in Manhattan geoordeeld dat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump (76) schrijfster E. Jean Carroll (79) in de jaren ‘90 seksueel heeft misbruikt en later haar naam heeft besmeurd. Trump moet nu miljoenen schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Hij spreekt in een eerste reactie van “een schande”. “Ik heb absoluut geen idee wie deze vrouw is”, zegt hij onder meer in kapitalen op zijn eigen sociale netwerk Truth Social. Hij gaat in beroep.

De intussen 79-jarige schrijfster E. Jean Carroll verklaart dat ze in 1996 door Trump (76) verkracht werd in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman, in hartje New York. Pas jaren later kwam ze met het verhaal naar buiten.



Twee weken geleden ging de civiele rechtszaak die Carroll aanspande tegen Trump van start. Ze beschuldigde daarin de oud-president naast verkrachting ook van smaad, omdat hij haar beweringen steevast bestempeld heeft als leugens en op die manier haar reputatie geschaad heeft. Trump weigerde om in persona te getuigen en de zittingen bij te wonen.

5 miljoen dollar

De jury, bestaande uit zes mannen en drie vrouwen, achtte vandaag in de rechtbank in New York verkrachting niet bewezen, maar seksueel misbruik en smaad wel. De oud-president moet Carroll nu een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) betalen, 2 miljoen dollar voor het seksueel misbruik en nog eens 3 miljoen dollar voor smaad. Op strafrechtelijk gebied zijn de feiten al verjaard, waardoor de ex-president geen celstraf riskeerde.

KIJK. Trump aansprakelijk bevonden aan seksueel misbruik: schrijfster E. Jean Carroll verlaat breed lachend de rechtbank

Trump: “Belachelijk”

Trump koos ervoor om zelf niet te getuigen in de zaak. In een op video opgenomen verklaring onder ede ontkende hij dat hij de schrijfster heeft verkracht. Die verklaring werd vorige week in de rechtbank aan de jury vertoond. “Het is het meest belachelijke, walgelijke verhaal”, zei Trump in de verklaring. “Het is gewoon verzonnen.”

Ook eerder deed Trump de beschuldigingen steevast af als “leugens”, “verzonnen” en “een hoax”. Hij zei onder meer dat anderen in de “erg drukke winkel” dat wel zouden hebben gehoord. Hij stelde ook dat Carroll “niet zijn type is”, een uitspraak die hij meermaals herhaalde sinds de schrijfster in 2019 met haar verhaal naar buiten kwam. Nochtans verwarde Trump haar bij het zien van een oude foto wel met zijn ex-vrouw Marla Maples, me wie hij getrouwd was van 1993 tot 1999.

Volledig scherm E. Jean Carroll eerder bij de rechtbank in New York voor de zaak. Ze kreeg bij elke zitting veel steun van demonstranten buiten. © Getty Images

Volgens haar advocaat zweeg de 79-jarige schrijfster jarenlang over de feiten uit angst dat de machtige Trump haar reputatie onderuit zou halen. In de nasleep van de #metoo-beweging besloot ze toch te praten.

In de rechtbank getuigde Carroll vorige week uitvoerig over wat er gebeurd zou zijn in het pashokje in de jaren ‘90. Dinsdag en woensdag getuigden twee andere vrouwen dat ze in 2005 en 1979 door Trump zijn aangerand. Trumps advocaten zeiden tegen de rechter dat de verdediging geen getuigen zou oproepen.

“Heksenjacht”

Trump zelf reageerde al op de uitspraak. “Het vonnis is een schande”, laat hij weten. “Ik heb absoluut geen idee wie deze vrouw is”, zegt hij op zijn sociale netwerk Truth Social. Hij spreekt van “een voortzetting van de grootste heksenjacht aller tijden”. Zijn campagneteam laat in een mededeling verstaan dat Trump in beroep zal gaan.

Volledig scherm Trump vorige week bij het Trump International Golf Links & Hotel in Doonbeg, Ierland. © Photo News

Meerdere rechtszaken

Er lopen meerdere rechtszaken tegen Trump, waaronder een strafzaak rond zijn betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan de intussen beroemde pornoactrice Stormy Daniels. Ook loopt er een onderzoek naar zijn rol in de bestorming van het Capitool in Washington. Trump-aanhangers vielen het parlementsgebouw aan in januari 2021, niet lang nadat hij de presidentsverkiezingen had verloren van Joe Biden.

KIJK. Amerika-correspondente Romina Van Camp: “In drie uur tijd besliste jury dat Trump aansprakelijk was”