Jury: man die dakloze in metro New York doodde wordt vervolgd

De man die op 1 mei in een metro in New York een dakloze in een fatale wurggreep hield, zal worden vervolgd. Dat heeft een zogeheten grand jury in New York besloten, melden diverse Amerikaanse media. Voor bepaalde misdrijven dient in de VS een grand jury te beslissen of tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan. Wat de exacte aanklacht wordt tegen de verdachte is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de datum van de rechtszaak.