Jury heeft verdict klaar over schuldvraag van agent die beticht wordt van moord op George Floyd

Chauvin wordt aangeklaagd voor moord. Hij drukte op 25 mei vorig jaar zijn knie negen minuten lang in de nek van George Floyd, tijdens diens arrestatie. Floyd herhaalde meermaals dat hij geen lucht meer kreeg en bezweek uiteindelijk, terwijl hij door Chauvin en nog twee andere agenten in bedwang werd gehouden. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.

Tijdens het proces kwamen onder andere de vriendin en familieleden van George Floyd aan het woord, maar de openbare aanklagers riepen ook experts op als getuigen. Zo vertelde longarts en specialist intensieve zorg Martin Tobin dat hij er op basis van de videobeelden en het rapport van de lijkschouwer van overtuigd is dat George Floyd overleed aan zuurstoftekort. Hij wees er ook op dat Chauvin zijn knie maar liefst 3 minuten en 27 seconden in de nek van George Floyd hield nadat de man stopte met ademen. Ook de lijkschouwer die het lichaam van Floyd onderzocht bleef bij zijn overtuiging dat Floyd geen natuurlijke dood stierf, zelfs al had hij een hartprobleem en had hij fentanyl en methamfetamine in zijn bloed.