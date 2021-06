Juneteenth, de dag waarop slavernij in VS werd afgeschaft, voortaan nationale Amerikaanse feestdag

Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht, wordt een officiële nationale feestdag. De ‘Juneteenth National Independence Day Act’ was de voorbije dagen al goedgekeurd in de beide kamers van het Congres en donderdag heeft Amerikaans president Joe Biden de wet formeel ondertekend.

Op ‘Juneteenth’ wordt herdacht dat op 19 juni 1865 de laatste slaven in de Verenigde Staten werden bevrijd in Galveston, in de staat Texas. De naam Juneteenth is ontleend aan ‘June’ en ‘nineteenth’: juni en negentien.

In heel wat Amerikaanse staten was 19 juni al langer erkend als een feestdag. Texas was in 1980 de eerste staat die dat deed. De oproep om van Juneteenth ook in de rest van het land een feestdag te maken, kwam er in de nasleep van de aanhoudende Black Lives Matter-protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Biden zei tijdens een ceremonie in het Witte Huis dat grootste naties de "pijnlijke momenten" in hun geschiedenis niet negeren. "Die omarmen ze."

President Joe Biden heeft de wet die 19 juni voor werknemers van de federale overheid en veel anderen een betaalde vrije dag maakt, donderdag ondertekend nadat het Huis van Afgevaardigden in navolging van de Senaat ermee had ingestemd.

Herdenken

Biden zei tijdens een ceremonie in het Witte Huis dat de dag bedoeld was om “Amerika’s erfzonde” te herdenken. “Als we ons deze momenten herinneren, beginnen we te genezen en worden we sterker,” zei hij.

“Federale feestdagen zijn iets belangrijks”, lichtte vicepresident Kamala Harris de beslissing nog toe. “Het zijn dagen waarop wij als natie ervoor kiezen om stil te staan en de balans op te maken. We moeten leren van onze geschiedenis. En we moeten onze kinderen onze geschiedenis leren.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

