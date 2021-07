Julie Colpaert op natuurvakantie in Zweden: “Je hebt de luxe van het kamperen zonder de ongemakken ervan”

Door corona gaan veel meer mensen dan vroeger op zoek naar alternatieve vakanties, weg van het massatoerisme. Formules waarbij je in je eigen bubbel kan blijven, in de natuur, vliegen de deur uit. Gezinnen, maar ook veel jongeren kiezen ervoor. Dat stelt VTM NIEUWS-journaliste Julie Colpaert vast, in het Asnen Nationaal Park in het zuiden van Zweden. En ze is niet de enige Vlaming op de camping.