Journalistenvakbond: “Dit is waar we altijd voor hebben gevreesd”

Franse senaat blokkeert referendum over klimaatver­an­de­ring

5 juli In Frankrijk heeft de Senaat gestemd tegen een volksraadpleging over de vraag of de aanpak van de klimaatverandering moet ingebed worden in de Franse grondwet. President Emmanuel Macron had dat beloofd, maar de senaat, het hogerhuis van het parlement, is daar geen voorstander van.