Journalisten boycotten ‘Overwinningsdag’ en vullen pro-Russische nieuwssite met anti-oorlogsberichten: “Poetin is een paranoïde dictator”

Egor Polyakov en Alexandra Miroshnikova berichtten eerder al eens op een kritische manier over de oorlog in Oekraïne. Deze berichten werden echter keer op keer verwijderd en zijn nu enkel in het archief terug te vinden. Om wat meer aandacht voor hun artikels te genereren, beslisten de twee journalisten om te profiteren van ‘Overwinningsdag’ of de ‘Dag van Overwinning’. Op die dag viert Rusland de overwinning op nazi-Duitsland in 1945.

Verzetsdaad

“Poetin loog over de Russische plannen in Oekraïne”, “Het Russische leger blijkt een leger van dieven en plunderaars te zijn” en “Rusland laat de lichamen van eigen troepen achter in Oekraïne”, zijn slechts enkele titels van de artikels die Polyakov en Miroshnikova gisteren publiceerden. Daarnaast schreven ze een persoonlijke brief: “Wees niet bang! Wees niet stil! Vecht terug! Je bent niet alleen, we zijn met velen. De toekomst is van ons”, zo schrijven ze.

“We moesten het vandaag wel doen”, zo getuigen de journalisten over hun verzetsdaad. “We wilden iedereen eraan herinneren waar onze grootouders op deze dag voor vochten: voor vrede.” De Russische journalisten geloven niet dat de oorlog snel zal beëindigd worden: “En dat kunnen we niet accepteren. Gewone mensen sterven, vreedzame vrouwen en kinderen sterven in Oekraïne. We moeten daar iets aan doen."

Lenta.ru

Lenta.ru is een van de grootste pro-Russische nieuwssites in het land en maakt daarmee deel uit van de gigantische propagandamachine die wordt gebruikt om de invasie in Oekraïne te rechtvaardigen.