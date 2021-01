Journalisten belaagd door keetschoppers: “Ze denken dat wij meedoen met de politie en bewijsmateriaal verzamelen. Onzin natuurlijk”

LIVE. Kaap van honderd miljoen besmettin­gen overschre­den

1:18 Er is een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Kinderen onder 12 jaar mogen nog één hobby of vrijetijdsactiviteit uitoefenen. Alle minderjarigen mogen voortaan ook een bubbel van maximaal tien personen hebben. Intussen liet Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke verstaan dat er geen 100 procent zekerheid is dat de brede vaccinatiecampagne begin maart kan starten. Wereldwijd is de trieste kaap van 100 miljoen coronabesmettingen inmiddels overschreden. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.