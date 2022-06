Journaliste van Amerikaanse krant ‘USA Today’ neemt ontslag wegens verzonnen bronnen en citaten

Schiphol legt maximaal aantal reizigers en minder vluchten op tijdens zomermaan­den

Er zullen deze zomer minder reizigers gebruik kunnen maken van de Amsterdamse luchthaven Schiphol. De Nederlandse luchthaven legt zichzelf een maximaal aantal reizigers per dag op. In juli komt dat uit op zo’n 67.500 reizigers en in augustus 72.500. Om dat te bereiken moeten er vluchten worden geschrapt, zo werd vandaag bekendgemaakt

16 juni